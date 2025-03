Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa cresciuto nel vivaio dell'Inter e che con l'Inter ha vinto lo Scudetto nel 2021, è il protagonista di un'intervista ai microfoni di Sportweek, magazine della Gazzetta dello Sport, in edicola domani. Nell'anticipazione offerta dall'edizione online della Rosea, l'attaccante di Cles mette in chiaro quelle che sono le sue ambizioni: "Riuscirò a impormi anche in una grande. La Nazionale? Ci penso costantemente".

Pinamonti, ovviamente, si lascia andare anche ai ricordi legati all'Inter, con un messaggio in particolare legato a Mauro Icardi: "Lo sento ancora, mi diede una grossa mano", rivela il giocatore rossoblu.

