"L'infortunio è superato e il gol mi manca, ma continuo a lavorare per ritrovarlo e sono convinto che quando a fine stagione faremo i conti, i conti torneranno". Questa è la promessa fatta da Andrea Pinamonti ai tifosi del Sassuolo dalle colonne de Il Resto del Carlino. Dove racconta quella che è stata sin qui la sua carriera da professionista: "Sassuolo è la quarta squadra che ho cambiato in quattro stagioni. Ho girato tanto e questo è un arricchimento, ma non è sempre facile adattarsi, prendere confidenza con il gruppo e gli schemi. So io per primo di avere avuto difficoltà all’inizio, ma so come sto lavorando e che alla fine andrà come deve".