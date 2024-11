Sono stati soltanto 41 i punti di scarto che hanno permesso al centrocampista del Manchester City Rodri di avere la meglio su Vinicius junior nella corsa al Pallone d'oro 2024. In un numero speciale che andrà in edicola domani, France Football, la rivista che organizza e assegna il riconoscimento, rivela tutti i dati. L'Equipe, intanto, offre alcune anticipazioni: Rodri ha vinto il Pallone d'Oro con 1170 punti, appena 41 in più del brasiliano. Viene reso noto anche il dettaglio delle preferenze da parte dei giurati: tra i giocatori non madridisti che hanno ricevuto una nomination come primi classificati c'è anche Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che ha chiuso al settimo posto complessivo, risultato che non ha lasciato del tutto soddisfatto il Toro.

L'argentino è arrivato a collezionare 402 punti, staccando Yamine Lamal del Barcellona che si è fermato a 387 e senza andare nemmeno troppo lontano da Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland, arrivati rispettivamente a 420 e 432. Soltanto 15 i punti per Hakan Calhanoglu, giunto al 20esimo posto.

