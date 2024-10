Tomas Palacios è il protagonista del quarto episodio di 'Welcome Home', il nuovo format di Inter TV powered by ‪BetssonSport‬. Le parole del difensore argentino:

A che età hai cominciato a giocare a calcio?

"A tre anni, e ho sempre praticato questo sport. E' una passione che mi ha trasmesso la mia famiglia".

Cosa avresti fatto, se non fossi diventato calciatore?

"Avrei lavorato in campagna".

Hai iniziato come attaccante, poi sei finito a fare il difensore: ci spieghi perché?

"A 16 anni, quando sono arrivato al Talleres, ero già alto. Cercavano centrali mancini, così ho fatto un provino e ho avuto la fortuna di essere scelto. L'aver fatto l'attaccante mi aiuta a giocare meglio, magari sul piano tecnico".

Dove è nato il tuo soprannome 'La Torre de La Pampa'?

"A La Pampa mi facevano molte interviste ed erano sorpresi dalla mia altezza. Sui giornali mi chiamavano 'la torre', da qui il soprannome".

Tre caratteristiche per descriverti come giocatore?

"Gioco aereo, forza e tecnica".

Il tuo giocatore preferito quando eri bambino?

"Mio fratello. Oggi guardo i difensori dell'Inter e imparo molto".

Una persona importante nella tua carriera calcistica.

"Gli allenatori che ho avuto nelle giovanili mi hanno aiutato molto, quindi posso dire il tecnico del Talleres e dell'Independiente Rivadavia".

Cosa ti affascina della Serie A?

"E' un grande cambiamento per me, cerco di apprendere e migliorare per giocare nel calcio italiano".

C'è un compagno di squadra da cui impari?

"Guardo molto Lautaro e Correa, mi hanno aiutato. E' un orgoglio giocare con loro".

Come gestisci la pressione prima delle partite importanti?

"Resto sempre tranquillo, non sono uno che si mostra nervoso. A volte il corpo mi tradisce, ma cerco di restare calmo e concentrato su ciò che devo fare".

Un pregio e un difetto.

"Sono molto 'chiuso', una mia virtù è che provo sempre a essere allegro".

Quanto è importante avere un clima positivo nello spogliatoio?

"Cerco di osservare i miei compagni, di capire, perché per me è stato un grande cambiamento. Sono molto contento di essere all'Inter".

Talento o determinazione?

"Determinazione".

