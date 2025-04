L'Inter si fa rimontare dal Parma e la Gazzetta dello Sport promuove il portiere nerazzurro come migliore in campo tra i nerazzurri. Sommer (7): "Senza le sue parate su Bonny e Man l’Inter uscirebbe sconfitta dal Tardini, ma, a differenza della partita contro l’Udinese, i suoi prodigi a Parma non bastano".

Male Bisseck, Lautaro, Carlos Augusto e Correa: tutti 5. Esattamente come il peggiore in campo, ossia Asllani (5): "L’ennesima prova fallita, non un’illuminazione. Una regia sciapa. Sarebbe stato meglio spostarlo mezzala, con Calha solito manovratore. Un tiro sballato".

Bene Dimarco a sinistra e a destra Darmian (6,5): "Il gol e la palla per Mkhitaryan da cui il secondo gol, anche se al conto bisogna aggiungere la sofferenza sulla corsa di Valeri, che gli va via di frequente".

Sufficiente Thuram (6): "Il gol come salvacondotto, anche se parliamo di una rete fortunosa, quasi sbagliata. Per un tempo bene come “spondeggiatore”, nella ripresa scompare tra le onde alte".

Sei anche per Zalewski e Calhanoglu. Al 5,5 si fermano Acerbi, Mkhitaryan e Frattesi. Senza voto Arnautovic.

Bocciato Inzaghi (5): "Un errore affidare la cabina di regia ad Asllani, con Calhanoglu decentrato. Inquietanti i buchi tra mediana e linea difensiva e la mollezza della ripresa. Cambi discutibili".