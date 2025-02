La UEFA ha ufficializzato la data e l'orario in cui si disputerà la sfida valida per gli ottavi di finale di Youth League tra Inter Primavera e Bayern Under 19. La scelta è ricaduta su mercoledì 5 marzo, con kick-off alle ore 16. Il match da dentro o fuori, come era già stato stabilito in sede di sorteggio, andrà in scena in casa dei tedeschi, al Bayern Campus di Monaco di Baviera.

