L'Inter, ma non solo sulle tracce di Albert Gudmundsson che, inevitabilmente, ha attirato le attenzioni di vari club dopo aver messo in mostro la miglior versione di se stesso in fatto di numeri e prestazioni nella sua carriera. Interessamenti confermati da Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ai media sauditi: "Albert ha mostrato le sue capacità e si è dimostrato uno dei migliori attaccanti della Serie A, quindi non mi sorprende che alcuni dei più grandi club d'Europa e dell'Arabia Saudita siano interessati a lui", le sue parole riportate su X da Ben Jacobs. Che poi ha aggiunto che il Grifone chiede 40 milioni di euro per l'islandese.

