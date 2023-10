Dopo il weekend di Serie A è iniziata ufficialmente la seconda sosta stagionale per le Nazionali. E come al solito l'Inter deve salutare per diversi giorni molti dei suoi calciatori, nella speranza che facciano bene con le rispettive selezioni e tornino al meglio della condizione per prepararsi alla difficile trasferta di sabato 21 ottobre contro il Torino. Intanto, il club ha annunciato i nerazzurri convocati e le partite in cui saranno impegnati.

ITALIA

Francesco Acerbi, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Malta, sabato 14/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Bari

Inghilterra-Italia, martedì 17/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Londra

ARGENTINA

Lautaro Martinez

Argentina-Paraguay, venerdì 13/10 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Buenos Aires

Perù-Argentina, mercoledì 18/10 ore 04:00 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Lima

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Croazia-Turchia, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Osijek

Turchia-Lettonia, domenica 15/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Konya

OLANDA

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Olanda-Francia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Amsterdam

Grecia-Olanda, lunedì 16/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Atene

ALBANIA

Kristjan Asllani

Albania-Repubblica Ceca, giovedì 12/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Tirana

Albania-Bulgaria, martedì 17/10 ore 18:00 – Amichevole | Tirana

BRASILE

Carlos Augusto

Brasile-Venezuela, venerdì 13/10 ore 02:30 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Cuiabà

Uruguay-Brasile, mercoledì 18/10 ore 02:00 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Montevideo

CILE

Alexis Sanchez

Cile-Perù, venerdì 13/10 ore 02:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Santiago del Cile

Venezuela-Cile, martedì 17/10 ore 23:00 – Qualificazioni Mondiali 2026 | Maturin

SVIZZERA

Yann Sommer

Israele-Svizzera, RINVIATA a data da destinarsi

Svizzera-Bielorussia, domenica 15/10 ore 18:00 – Qualificazioni Euro 2024 | San Gallo

FRANCIA

Benjamin Pavard, Marcus Thuram

Olanda-Francia, venerdì 13/10 ore 20:45 – Qualificazioni Euro 2024 | Amsterdam

Francia-Scozia, martedì 17/10 ore 20:45 - Amichevole | Lilla