Durante l'intervista concessa a Federico buffa e Federico Ferri in 'Buffa Talks', José Mourinho è tornato anche sull'addio all'Inter dopo il Triplete. "Volevo il Real Madrid e la verità è che la prima offerta dalle merengues mi era arrivata già dopo il primo anno di Inter. Ma con la famiglia Moratti, e non solo con il presidente, avevo un rapporto troppo speciale. Decidemmo di proseguire assieme - ha raccontato lo Special One -. Quel gruppo era fenomenale, quei giocatori erano intelligentissimi e, anche senza rivelare nulla, tutti avevano capito che sarei andato via dopo la finale.

Ma non avevo firmato con il Real, rifiutai di giocare la finale di Champions con un contratto da un'altra parte. Volevo il Real Madrid perché avevo in testa l'obiettivo di vincere Premier League, scudetto e Liga spagnola. Per questo non tornai a Milano dopo la coppa: avevo paura. Avevo paura che San Siro, il Duomo, la festa... tutto mi potesse far cambiare idea sulla scelta di andare al Real".