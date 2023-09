Ospite sulle frequenze di Radio 24, durante il programma 'Tutti Convocati', Massimo Moratti ha parlato ovviamente con entusiasmo del momento che sta vivendo la sua Inter: "L'anno scorso è stato difficile per un fatto psicologico perché era stato buttata la stagione precedente. Non si sentivano una squadra vincente ma con dei problemi, superati dal fatto che sono arrivati in finale di Champions, cosa che ha tolto tutti i complessi. Quest'anno caspita! Bene tutti gli acquisti, è bello per il tifoso scoprire di volta in volta un tesoro di quel tipo. Thuram, Frattesi e Carlos Augusto sono forti, è una gioia per i tifosi", le parole dell'ex presidente nerazzurro.

Il discorso dai nuovi passa al 'vecchio' Lautaro Martinez, senatore dello spogliatoio nonché neo capitano in questa stagione: "Lo vedo crescere a livello di esperienza. Sabato ha fatto quel lancio che è un pezzo di bravura spettacoloso. Diventa sempre più bravo, è stato altruista. E' migliorato, poi segna, ed è stato bello che volesse battere il rigore per partecipare alla festa. Sarà ricordato in futuro".