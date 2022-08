Nel corso della conferenza stampa successiva al match di Coppa Italia vinto in extremis contro il Frosinone, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha espresso un parere sulle condizioni di Stefano Sensi: "Sensi deve giocare con noi, deve farlo il più possibile. Ha saltato qualche amichevole, qualche allenamento, deve ritrovare la miglior condizione. Come succede ai nuovi, quando si inserisce serve tempo. Tempo ce n'è poco, cercheremo di inserirlo il più in fretta possibile e al meglio possibile".