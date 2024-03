Ieri, a margine dell'amichevole tra la sua Turchia e l'Ungheria in quel di Budapest, Vincenzo Montella ha rinnovato la sua profonda stima nei confronti di Hakan Calhanoglu, capitano e leader della Nazionale guidata dall'Aeroplanino: "Sappiamo tutti che Hakan è un giocatore di calcio molto maturo - le parole in conferenza stampa dell'ex tecnico del Milan -. Sa molto bene quando c'è bisogno di accelerare e rallentare il gioco. D'ora in poi, se c'è una critica a Hakan, posso dire che non riesco a capirla. Perché stiamo parlando di un calciatore davvero straordinario".

