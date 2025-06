Giornata chiave quella di oggi per il futuro dell'Inter. Nel pomeriggio infatti Simone Inzaghi si presenterà nella sede di Viale della Liberazione per il confronto decisivo con la dirigenza sul suo proseguimento sulla panchina nerazzurra o meno. Il tecnico piacentino ha infatti tra le mani la rica oferta dell'Al-Hilal e se non riscontrasse le condizioni necessarie per arrivare al quinto anno a Milano saluterebbe. Questa però è anche la giornata di Luis Henrique, che dopo il suo sbarco ieri a Malpensa svolgerà tutti i passi necessari fino alla firma del contratto. A seguire gli eventi chiave di questo 3 giugno in casa Inter.

11.50 - Edoardo Crnjar, agente di Roberto De Zerbi, intravisto in un locale nei pressi della sede dell'Inter.

10.50 - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è arrivato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione, sorridendo di fronte ai giornalisti presenti: "Non ho mai smesso di lavorare", le sue parole prima di salire all'ottavo piano del The Corner dall'entrata posteriore.

9.38 - Come da prassi, Luis Henrique si affaccia dalla struttura del CONI per salutare tifosi e giornalisti presenti, pochi secondio prima di rientrare.

8.40 - Luis Henrique si presenta al CONI per ottenere l'idoneità sportiva.