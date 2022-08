"Addio a Skriniar? Tutti i giocatori dell’Inter protagonisti in questi ultimi anni sono fondamentali e intoccabili, lo sappiamo. Però bisogna fidarsi di quello che fa la società. Qualche anno fa aveva garantito: “Torneremo ai massimi livelli”. Così è stato: prima lo scudetto, poi lo scorso anno altri due trofei e un campionato perso in maniera un po’ così...". Lo dice Marco Materazzi, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport.

Le voci di una partenza di Skriniar agitano i tifosi come i tanti gol incassati in amichevole.

"Ma è un problema estivo, la qualità dei giocatori non si discute. Ricordiamoci che Skriniar ha passato diverso tempo in infermeria per l’infortunio rimediato a giugno e sta ritrovando la condizione. Con i centrali al top, non ci saranno più problemi".

Forse è anche una questione di equilibrio da ritrovare col nuovo inserimento di Lukaku?

"È sempre una questione di forma. Lukaku ha fatto una scelta, quella di tornare, dopo un anno passato praticamente in naftalina. Ha bisogna di ritrovare i 90’ per esprimere tutto il suo potenziale. Una volta ritrovata quella continuità di prestazione, non ci saranno più problemi. C’è tanto affiatamento con Lautaro, tutto verrà naturale".