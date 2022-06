Roberto Martinez , ct del Belgio , ha parlato ancora una volta di Romelu Lukaku e del suo futuro. "Vuole essere importante e godersi il suo calcio - le parole riportate da The Athletic -. Sono sicuro che la decisione in estate sarà quella giusta".

"Siamo abbastanza tranquilli per la situazione di Romelu - ha aggiunto -. So che è un argomento grande, ma al momento sta cercando di recuperare dall'infortunio ed è l'unica cosa che ha in mente. Se resterà al Chelsea sarà per giuste ragioni, se si trasferirà sarà perché tutti sono d'accordo. Lo conosco molto bene, ora è un giocatore molto maturo e molto chiaro quello che vuole".