Intervenuto nel corso del podcast Footy Prime, il ct della Nazionale del Canada Jesse Marsch si è soffermato sulla situazione di Tajon Buchanan, di recente tornato pienamente a disposizione di Simone Inzaghi dopo il grave infortunio della scorsa estate. E nelle sue parole c'è una rivelazione importante: "Ho parlato con lui quattro giorni fa, vuole andare via in prestito e l'Inter sta lavorando con lui. Ha bisogno di giocare, ritrovare il ritmo e tornare alla sua migliore versione in modo tale da poter ottenere il massimo del suo sviluppo la prossima estate. Tajon è uno dei nostri giocatori più importanti".

Sono parole che confermano in qualche modo quanto affermato alla vigilia del match contro lo Sparta Praga dal direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, che ai microfoni di Sky Sport aveva confermato che club ed entourage stavano facendo delle valutazioni sulla soluzione migliore per il suo futuro immediato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!