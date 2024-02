Non solo il passaggio di testimone in panchina tra Spalletti e Conte (RILEGGI QUI). Nell'intervento durante la giornata inaugurale della XI Edizione del Corso da Team Manager presso la Luiss di Roma, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche dell'affare-Thuram e di Simone Inzaghi: "Gestisce benissimo lo spogliatoio a livello umano, ottiene il massimo da tutti. Sembra un compagno di squadra delle volte, ma gode comunque di grande rispetto da parte dei giocatori. È cresciuto tanto. Poi c'è una cosa che si dice poco, lui rispetto alla generazione degli Spalletti e dei Conte ha dieci anni in meno di esperienza. Potrà fare altra strada".

Il dirigente varesino si è poi soffermato sull'arrivo di Thuram a Milano, confermando che nei piani nerazzurri c'era la convivenza tra il francese, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: "Noi Thuram lo avevamo preso comunque, ma se Lukaku avesse accettato ci saremmo trovati con lui, Martinez e Thuram. Magari non ci sarebbe stata la stessa chimica che abbiamo oggi con Marcus e Lautaro. Quindi tradotto volgarmente serve anche culo".

