Che idea ha Pep Guardiola sul nuovo format della Champions League? Il tecnico del Manchester City, primo avversario dell'Inter nel torneo, ne ha parlato nella conferenza stampa dopo il 2-1 sul Brentford: "Non ho alcuna opinione - ha esordito -. Decidono loro di fare questo. Lo decide la UEFA. Vogliamo essere lì, quindi giocheremo con quel format".

Durante la sua analisi davanti alla stampa, l'allenatore dei Citizens non ha dimenticato di elogiare la squadra di Inzaghi, come fatto più volte in passato: "Ci sono più partite, ma è quello che è. Cosa possiamo fare? Mercoledì giochiamo contro la squadra migliore d'Italia, poi domenica giochiamo contro la migliore rivale delle ultime due stagioni (l'Arsenal, ndr). Poi martedì un'altra partita. Abbiamo un'Academy. Dobbiamo adattarci. Mi piace giocare la Champions League, quindi giocheremo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!