Simone Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa in occasione del derby di Milano. Ecco la nota ufficiale diramata dal club: "Lunedì 22 aprile alle 20:45 l'Inter scenderà in campo per la 33ª giornata di Serie A contro il Milan.

Alla vigilia della sfida di campionato si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al Suning Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 15:00 di domenica 21 aprile.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club".