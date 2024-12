Quindici minuti. Quindici minuti si sono comunque giocati prima del malore di Bove e vale la pena soffermarcisi per analizzare le scelte di Inzaghi e l'approccio dell'Inter a una partita che alla vigilia si presentava complicatissima. Tutto confermato rispetto alle indiscrezioni della vigilia, con la Thu-La dal 1' e Bisseck-Dumfries sulla catena di destra. Darmian jolly in panchina viste le assenze di Acerbi, Pavard e Carlos Augusto.

I primi minuti di gioco al Franchi confermano le sensazioni precedenti al calcio d'inizio: la Fiorentina sta molto bene, è in fiducia e in questo momento è un avversario duro per chiunque. Ma anche i campioni d'Italia sono in salute, sebbene l'avvio di match faccia arrabbiare Inzaghi. Il tecnico nerazzurro sbotta per qualche palla persa in maniera troppo ingenua sulle quali si avventano i giocatori di casa: Kean non riesce a concretizzare.

Col passare dei (pochi) minuti, però, gli ospiti prendono in mano il possesso palla e riacquistano fiducia. Bastoni per Barella è un ritornello noto ormai da anni: il lancio chirurgico del centrale trova il centrocampista scattato coi tempi giusti in area avversaria e deve intervenire in extremis Comuzzo per cancellare la potenziale palla-gol per Thuram. Sull'angolo susseguente, arriva il contatto in area tra Dumfries e Bove sul quale Doveri non ravvisa fallo del centrocampista viola (che però rischia dando le spalle al pallone e interessandosi solo dell'avversario).

L'Inter alza la pressione, De Vrij prende le misure a Kean, Barella apre per Dumfries che lancia in profondità Lautaro: Ranieri è scavalcato, il Toro fredda De Gea. Ma Doveri annulla: l'assistente Costanzo, con qualche secondo di ritardo, alza la bandierina segnalando come la palla fosse uscita dal terreno di gioco prima del calcio dell'ex PSV. Check VAR, proteste, urlacci. La partita si chiude qui, perché poi la testa viene sommersa da ben altri pensieri.

