Lautaro Martinez, grazie alla sua doppietta, è stato nominato Player Of The Match di Udinese-Inter. Dal prato della Bluenergy Arena, il capitano nerazzurro commenta così quanto avvenuto quest’oggi:

Era fondamentale tornare a vincere e per te segnare. Lo avete fatto anche se con troppa sofferenza.

“Sì, abbiamo sofferto un po’. Questo è sempre un campo difficile per noi, ma dopo il derby abbiamo lavorato tanto e parlato meno e si è visto in campo”.

Com’è stato ritrovare il gol?

“Sicuramente è importante, l’attaccante cerca sempre il gol. Ma io faccio lavoro per la squadra prima, poi se segno meglio ancora. Dobbiamo lavorare ancora per lasciare l’Inter sempre più in alto”.

Cosa ci deve essere da qui in avanti per tornare l’Inter dell’anno scorso?

“Atteggiamento giusto, lavorare sempre di più e rimanere umili. Questo è quello che dobbiamo dimostrare, dobbiamo alzare il livello ogni giorno per far crescere l’Inter”.