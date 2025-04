È capitan Lautaro Martinez il giocatore scelto dall'Inter per affiancare l'allenatore Simone Inzaghi nelle attività di vigilia della gara di semifinale d'andata di Champions League, in programma per domani contro il Barcellona. Di seguito le parole dell'argentino a Sky Sport.

Quanto siete arrabbiati e che Inter arriva qui a Barcellona?

"Tantissimo. Tantissimo perché abbiamo fatto un ottimo percorso fino a questo momento, però in queste ultime tre partite siamo mancati a livello fisico, a livello di gioco… la squadra è consapevole di questo. Abbiamo parlato tra di noi, ci siamo detti tantissime cose che ci sono servite per essere pronti domani a fare una grandissima gara. L’abbiamo preparato bene contro un grandissimo avversario che è il Barcellona".



Dicci un motivo per cui l’Inter può mettere in difficoltà questa squadra e riuscire a giocarsi questa qualificazione che molti vedono scontata a favore del Barcellona…

"Si questo lo sappiamo. È stata una settimana non facile per noi, però abbiamo dimostrato già in tantissimi stadi cosa sappiamo fare e che contro grandissime squadre abbiamo imposto il nostro gioco e la nostra personalità. Siamo arrivati a questo punto sicuramente perché tutto ciò che ho detto lo abbiamo messo in campo finora e io non ho dubbi su questo, come non li ho sui miei compagni. Adesso dobbiamo recuperare, preparare gli ultimi dettagli della gara e domani affrontare questa squadra che ha giocatori di grandissimo valore, ma noi abbiamo il nostro valore e dobbiamo crederci, mettendo in pratica il lavoro che abbiamo preparato".

Quanto è importante avere la ThuLa? E cosa dirai ai tuoi compagni?

"Marcus è un giocatore importantissimo per noi. Abbiamo sofferto in queste ultime partite senza di lui, il mister non ci ha ancora detto la formazione e domani vediamo se gioca o meno, ma averlo a disposizione è importante. Ai miei compagni tutto quello che avevo da dire l’ho già detto questa settimana, gli ho detto che era importante parlare tra di noi, aggiustare un po' di dettagli mancanti e domani vedremo cosa esce fuori".

