L'Inter si avvicina alla seconda stella e San Siro si carica. Dopo la vittoria last minute in rimonta contro l'Udinese, i nerazzurri tornano nella loro casa per ospitare il Cagliari nella sfida in programma domenica 14 aprile alle 20:4 e valida per la 32ª giornata della Serie A: come informa il club nerazzurro si corre, verso l'ennesimo sold-out stagionale. Per la sfida contro i sardi sono rimasti a disposizione solo alcuni tagliandi, disponibili online.

L'Inter precisa poi che sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45.

