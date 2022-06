"Mi piacerebbe molto il Boca Juniors, ma tutto dipende da Fernando...". Questa la confessione che Arturo Vidal avrebbe fatto a Miami, dove si trova in vacanza, a una persona a lui vicina, secondo quanto svelato dai colleghi argentini di Olé. Il Fernando a cui si riferisce il centrocampista cileno, in uscita dall'Inter, è l'agente Felicevich che, evidentemente, sta esplorando le varie opzioni sul tavolo per il futuro del suo assistito. Negli scorsi giorni si è parlato della ricchissima offerta dei qatarioti dell'Al Rayyan, delle avance del Flamengo, sua squadra del cuore in Brasile, ma anche dell'ipotesi xeneize non appena il vice presidente Juan Román Riquelme ha dichiarato candidamente che sarebbe un sogno poter accogliere Re Artù alla Bombonera.