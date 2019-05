Impazzano anche oltreconfine le voci di mercato per l'estate. E uno dei potenziali nomi che potrebbero entrare nel vortice dei rumors è quello di Youcef Atal, esterno polivalente del Nizza classe 1996, nazionale algerino, emerso nell'ultima stagione sotto la guida di Patrick Vieira. Le sue prestazioni, secondo il quotidiano francese L'Equipe, hanno stuzzicato l'interesse di alcuni club di caratura internazionale come Bayern Monaco, Chelsea, Atletico Madrid e anche dell'Inter. Ma il direttore sportivo della compagine nizzarda Gilles Grimandi ha chiarito quella che è la posizione del club: "Giocatori come lui e Christophe Herelle non andranno via quest'estate".

VIDEO - MOURINHO RIVIVE INTER-BARCELLONA: COSI' I NERAZZURRI SCONFISSERO I MARZIANI