L'Empoli di Roberto D'Aversa continua nel suo ottimo avvio di campionato tornando a casa con tre punti dall'Unipol Domus di Cagliari: nel primo match della quinta giornata di Serie A, la squadra toscana infligge un altro duro colpo all'ex Davide Nicola imponendosi per 2-0. Vittoria pesantissima dei toscani, che ha visto sugli scudi Sebastiano Esposito, autore di una prestazione eccellente culminata con la rete che ha chiuso i conti ad inizio ripresa, arrivata al termine di una caparbia azione personale.

Ad aprire le marcature nel primo tempo ci ha pensato invece l'altro giovane attaccante Lorenzo Colombo, che insieme a Esposito propizia un successo che vale all'Empoli il momentaneo secondo posto in classifica con nove punti in compagnia del Napoli, davanti all'Inter e alla Juventus ferme a otto. Per Esposito, anche la soddisfazione di essere stato nominato Player of the Match.

