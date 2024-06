Quali sono le squadre favorite per la conquista della Copa America? Raggiunto da TyC Sports, Javier Zanetti disegna così la sua griglia: "Nella lotta per il titolo ho messo l'Uruguay sopra il Brasile insieme all'Argentina. Saranno grandi protagonisti. Oggi sono le due migliori squadre del Sudamerica", le parole del vice presidente dell'Inter in una prima anticipazione dell'intervista.

Nella chiacchierata con l'emittente argentina Zanetti tocca anche temi a tinte nerazzurre, confermando che Valentin Carboni tornerà ad Appiano Gentile dopo l'annata in prestito al Monza: "Dopo questa Copa America, Valentín Carboni tornerà all'Inter", assicura Pupi.

