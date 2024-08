"Non giudicare mai un giocatore dalla sua provenienza". Questa la premessa fatta dal giornalista Carlo Pizzigoni nel suo approfondimento su Mehdi Taremi fatto per il canale Instagram 'La Fiera del Calcio'. "Taremi è un iraniano che abbiamo incontrato nel 2016, dove era arrivato per uno stage con la sua Nazionale a Coverciano - ha ricordato Pizzigoni -. Siamo stati ospiti del ct Carlos Queiroz, un genio che va in giro a esportare modelli calcistici credibili, e con l'Iran fa debuttare Taremi. Nella conversazioni che ebbi con lui, mi disse che i suoi ragazzi erano forti ma dovevano venire in Europa per fare il salto di qualità. Taremi va in Portogallo, su spinta di Queiroz, gioca per il Rio Ave e fa benissimo. Poi approda subito al Porto. Non è un nove puro, ma un nove e mezzo che ti dà completa concentrazione e che si muove in maniera intelligente. E' un incastro perfetto con l'Inter di Inzaghi".

