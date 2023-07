Mentre Davide Frattesi è nella sede dell'Inter per gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale, il suo agente Beppe Riso torna ancora sulla trattativa che ha permesso al suo centrocampista di lasciare il Sassuolo per trasferirsi nella Milano nerazzurra. Già, perché tra i club interessati al centrocampista classe '99 c'era anche il Milan, come confermato dallo stesso procuratore ai microfoni di TMW: "Andrò ora in sede Inter per le firme sui contratti. Un'altra operazione importante, sono contento per lui che ci teneva tanto. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di indossare la maglia dell'Inter".

Il giorno della chiusura con l'Inter, cosa è successo con il Milan?

"Un pranzo dove abbiamo parlato di Frattesi. Poi alla fine i tempi erano troppo stretti e con l'Inter era già chiusa".

