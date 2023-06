"Una campagna incredibile e una performance di cui andare fieri. A testa alta, nerazzurri". Così l'account ufficiale della Champions League omaggia ed elogia sui scoial l'Inter dopo il ko in finale contro il Manchester City, con la foto toccante di Lautaro e Onana in lacrime. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante la sconfitta, torna da Istanbul tra gli applausi di tutto il mondo.

An incredible campaign and a performance to be proud of



Hold your heads high, Nerazzurri #UCLfinal