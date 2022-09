Un'icona importante per il mondo nerazzurro come Jürgen Klinsmann è stato ospite alla 'Domenica Sportiva' di RaiDue, per la quale ha commentato il momento dell'Inter alla luce della sconfitta rimediata nel derby: "Credo che l'aspetto psicologico sia importantissimo, specie in una stagione dove non devi fare bene solo in campionato ma devi farti vedere in Champions League. Ho visto un bellissimo derby, una bellissima pubblicità per il calcio italiano nel mondo. A Los Angeles dove vivo io ci sono un sacco di italiani e abbiamo seguito la partita. L'Inter ha cominciato bene, ha fatto un bellissimo gol con Marcelo Brozovic e sembrava andare nella strada giusta. Ma poi il Milan ha fatto una gran gara, Rafael Leao ha fatto cose eccezionali. I rossoneri hanno avuto più grinta, aggressività e determinazione. Hanno meritato questa vittoria, ma tutto sommato abbiamo visto un derby bellissimo".

Klinsmann, comunque, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno: "Non credo che la situazione sia così grave come adesso si vuole vedere. La stagione è appena iniziata, non puoi mai perdere un derby ma c'è subito la possibilità di cambiare un po' la faccia in Champions col Bayern Monaco. Poi il campionato è molto lungo. Sarà interessante capire come si inserirà Romelu Lukaku in questo quadro, che è diverso da quello di due anni fa. Questo è molto interessante, anche perché in panchina c'è uno che ha sempre fame di gol come Edin Dzeko. Poi ci sono Joaquin Correa, Lautaro Martinez che a fine derby ha avuto due grandi occasioni; serve far vedere la sintonia tra di loro, e questo è il bello. La Champions è la crema del mondo del calcio, ora devono farsi vedere tutti".