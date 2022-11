“Loro stanno chiusi ma, alla prima opportunità, salgon subito e la buttano dentro a noi…”. Sta tutta in questa frase di Max Pezzali e della sua celeberrima ‘La dura legge del gol’ il succo di quanto avvenuto questa sera all’Allianz Stadium. Perché così è avvenuto: un’Inter che chiude un primo tempo mangiandosi i gomiti per le tante occasioni sprecate e che anche ad inizio ripresa era scattata meglio dai blocchi, al minuto 54 subisce un gol all’improvviso, su una ripartenza immediata nata da corner a proprio favore, per mano di una Juventus che fin lì aveva poco convinto. Filip Kostic salta Nicolò Barella, vola in avanti e appoggia per l’accorrente Adrien Rabiot che di prima intenzione la piazza lì dove André Onana non può arrivare.