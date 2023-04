L'Inter evita la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa al fotofinish andando ad acciuffare il pari su rigore allo Juventus Stadium al 94', quando il risultato sembrava ormai indirizzato verso un altro amaro epilogo per il gol di Cuadrado all'84'. Invece con un colpo di coda l'Inter trova il penalty grazie a un fallo di mano di Bremer in area e pareggia con Lukaku, che poi esulta in maniera polemica sotto il settore dei tifosi di casa. E qui succede di tutto: Massa ammonisce Lukaku per la sua esultanza polemica (decisione alquanto dubbia), era già ammonito e viene espulso, ammonito anche Cuadrado per batibecco con Lukaku. Finisce la partita e parte la caccia all'uomo, ne fanno le spese Handanovic e Cuadrado, i più esagitati, espulsi entrambi. Ultimi dieci minuti di gara al fulmicotone quindi, dopo che la gara era scorsa via senza troppi sussulti, sui binari di un sostanziale equilibrio.

Le due squadre si sono annullate a vicenda, creando poche chance da gol ma costruendo comunque almeno un paio di occasioni per parte per passare in vantaggio: nella ripresa vanno segnalati il diagonale di Mkhitaryan di poco fuori e il tiro alto di Brozovic dopo una bella triangolazione; per la Juve un tocco mancato sottoporta da Milik (ma forse in fuorigioco). Pari risultati giusto quindi, con le difese molto attente e pochi spazi disponibili, fino al gol di Cuadrado, che ha messo ancora una volta in evidenza i limiti difensivi dell'Inter: difesa troppo schiacciata verso il centro, Gosens che segue Milik in area e Cuadrado si trova davanti un'autostrada in cui segnare il gol del vantaggio. Proprio quando sembrava paventarsi, come si diceva, la quarta sconfitta consecutiva, ecco il penalty di Lukaku a rimettere tutto a posto.

Il passaggio del turno si deciderà al ritorno a San Siro, Inter senza Lukaku e Handanovic, Juve senza Cuadrado.