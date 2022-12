Ma l'esterno olandese è a rischio cessione a fine stagioine e tra i possibili sostituti figura il nome di Noussair Mazraoui , che Jansen descrive così: “È un terzino molto offensivo, tutta fascia, protagonista nella cavalcata del Marocco al Mondiale. Ha più tecnica di Dumfries ma è meno fisico. All’Ajax giocava come centrocampista con licenze creative, mentre al Bayern Monaco ha faticato a trovare spazio ma è normale visto il livello di competizione che ha trovato in Germania".

Pascal Jansen , padre calcistico di tanti futuri campioni olandesi e attuale tecnico dell'AZ Alkmaar, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di diversi calciatori oranjie tra cui Denzel Dumfries : “L’ho incrociato nei miei trascorsi allo Sparta Rotterdam e al PSV Eindhoven. Ha una storia simile a quella di Gosens: approdato nel professionismo tardi, dopo tanti anni tra gli amatori, Denzel ha avuto un’ascesa incredibile e ora è tra i migliori della Serie A nel suo ruolo. A Dumfries non puoi mai rinunciare perché è un giocatore che non molla mai”.

Nell'AZ Alkmaar giocano due vecchie conoscenze delle giovanili nerazzurre, Zinho Vanheusden e Jens Odgaard: "Sono due ragazzi fantastici e dalle grandi qualità. Il primo è uno dei più promettenti difensori del Belgio e sta recuperando da alcuni infortuni che lo hanno limitato. Il secondo è un bomber che nonostante l’età può vantare una grande esperienza in giro per l’Europa. Giochiamo con un 4-3-3 mobile in qualsiasi posizione lo schieri segna".

Infine, Jansen mostra grande apprezzamento nel gioco dell'Inter: "Personalmente apprezzo il calcio di Inzaghi e trovo che la sua Inter sia spettacolare".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!