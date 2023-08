Folarin Balogun avrebbe chiesto esplicitamente all'Arsenal di abbassare il prezzo del suo cartellino, 50 milioni di sterline, ribadendo di voler essere ceduto a titolo definitivo e non in prestito. Stando al giornalista Ben Jacobs, l'attaccante statunitense sostiene che i Gunners abbiano aumentato di dieci milioni di euro il suo reale valore di mercato, mossa che starebbe complicando e non poco il suo addio.

Dal canto loro, i londinesi ritengono che la valutazione sia più che giusta, alla luce dei 22 gol segnati la scorsa stagione al Reims e del suo potenziale. Le alte richieste del club inglese, per esempio, hanno convinto l'Inter a virare su Gianluca Scamacca, anche se la pista per i nerazzurri va ancora tenuta aperta. Sul giocatore, peraltro, c'è proprio il West Ham, che non si è mosso ancora concretamente ma ha chiesto informazioni come altri club di Premier League.