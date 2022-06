"Mister, lavorare con te è un dono per me". Con questo messaggio, Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2024 di Simone Inzaghi, oggi in sede per formalizzare l'accordo assieme al suo agente Tullio Tinti. A corredo del messaggio postato su Instagram, anche la foto che ritrae il numero uno del club nerazzurro e il tecnico piacentino mentre quest'ultimo appone la sua firma sul contratto.