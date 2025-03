Una vittoria importante, su un campo difficile e contro una diretta concorrente per lo scudetto. L'Inter batte l'Atalanta a Bergamo e vola a +3 sul Napoli in vetta alla classifica, con grande soddisfazione anche di Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo meritato di vincere contro un avversario di assoluto valore che non è mai facile da affrontare", esordisce ai microfoni di Rai Radio 1 nel post partita del Gewiss Stadium.

"I ragazzi hanno messo un grandissimo cuore - prosegue Inzaghi -. Basta vedere come abbiamo finito la partita, con Bisseck quinto di destra e Correa quinto di sinistra. C'era grandissima emergenza ma con questa disponibilità possiamo andare avanti in questa direzione".

Poi un commento sul campionato e sulle condizioni di Denzel Dumfries: "Siamo tutte lì, l'avevo detto che sarebbe stato un campionato equilibrato. Poi, con tutte queste partite che avremo... Sanno tutti che saranno gare importanti e quindi dobbiamo continuare in questa direzione. Bisogna cercare sempre di migliorarsi e bisogna avere la fortuna di essere in una società così e di avere ragazzi con questa disponibilità. Dumfries? Ha avuto un affaticamento, non sembrava preoccupatissimo".

