Dopo aver già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale, l'Inter s'appresta a sfidare i campioni di Portogallo del Benfica, per la quinta gara di Champions League con l'obiettivo di agguantare il primo posto della classifica del girone D. Un match e un obiettivo che Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Sportmediaset: "Siamo qui in Portogallo con gioia, consapevoli di aver conquistato una qualificazione con due giornate di anticipo che ci dà grande soddisfazione. Allo stesso tempo sappiamo di trovare un ambiente caldo e una squadra che ha vinto il titolo di Portogallo, l’anno scorso ha fatto una grandissima cavalcata e si gioca il posto in Europa quindi dovrà essere una vera Inter".

L’andata è stata una mattanza, la più forte Inter della stagione. Ma ha dimostrato anche di essere camaleontica come a Torino. Quale Inter le piace di più?

"Tutte due. Bisogna alternare. All’andata col Benfica abbiamo fatto un’ottima gara, intensa. Domani sera dovremo fare la stessa partita perché sono un’ottima squadra".

Se potesse scegliere di vincere lo scudetto o giocarsi la finale di Champions cosa sceglierebbe?

"Mi gioco tutte le partite possibili da qui alla fine come ho fatto negli altri anni, sapendo di aver raggiunto già due obiettivi importanti come gli ottavi di Champions che non erano scontati e il Mondiale per club".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!