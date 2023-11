Dopo essersi di presentarsi in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha analizzato la gara di domani contro il Salisburgo anche ai microfoni di Sportmediaset dove ha così risposto: "Quali sono i rischi? Quelli di ogni partita di Champions. Sappiamo la qualità dell’avversario, l’ha dimostrato anche a San Siro quindi dobbiamo fare un’ottima gara in uno stadio non semplice, ma è così in tutte le partite".

Si aspettava questa maturità? È frutto dell’anno scorso?

"Questo lo dirà il tempo. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo continuare. Sappiamo che ogni tre giorni siamo in campo e veniamo giudicati quindi dobbiamo farci trovare pronti sapendo le difficoltà che possiamo incontrare giocando ogni tre giorni".

Si è ripopolato l’attacco. Può finalmente rifiatare Lautaro che fin qui ha fatto gli straordinari?

"In questo momento con l’infortunio di Arnautovic e la non preparazione di Sanchez, arrivato gli ultimi giorni, Thuram e Lautaro hanno giocato tantissimo. Però l’ho detto in conferenza, contiamo tantissimo su Sanchez e Arnautovic, Alexis domani partirà titolare, Arna è un recupero importante, ci vorrà ancora un pochino di tempo ma vediamo".

