Amareggiato per la sconfitta rimediata dall'Empoli sul campo della Lazio, Roberto D'Aversa riesce comunque a ricavare degli aspetti positivi dalla gara dell'Olimpico, tra cui la crescita di Sebastiano Esposito, l'autore del momentaneo vantaggio dei toscani: "È un giocatore che ha delle qualità indiscutibili, deve migliorare la quantità di lavoro - le parole a DAZN del tecnico sull'attaccante di proprietà dell'Inter che è in prestito con diritto di riscatto al club azzurro -. Oltre ad essere molto tecnico, ogni partita fa 12 km. Deve continuare a lavorare come sta facendo e non porsi limiti".

