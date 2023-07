Mercoledì 12 luglio, alle ore 18, presso l'Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, il CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2023/2024. A seguire, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta su Inter TV, inter.it e sui canali digitali ufficiali del Club. Come sempre, i lettori di FcInternews.it potranno seguire la diretta testuale sul sito.