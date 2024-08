Ad alcuni tifosi non è sfuggito un particolare sullo store online dell'Inter. A campionato iniziato, infatti, non è possibile personalizzare la maglia home e away con il numero 11 di Joaquin Correa, l'unico nome assente, oltre a quello di Alessandro Fontanarosa, tra i giocatori della prima squadra. Se sia un indizio di mercato o meno si capirà a breve, entro il gong che suonerà il prossimo 30 agosto.

