La bistecca è piatto tipico della cena natalizia? Beh, se chiedete a Simone Inzaghi in questa serata speciale, vi dirà subito di sì. Più che la bistecca, si può dire Bisteccone: perché la primizia della serata con il Lecce è la prova assoluta di Yann Bisseck. Il difensore tedesco si erge a protagonista assoluto della gara coi salentini, aprendo la scatola col gol del vantaggio arrivato con un colpo di testa alla Ciccio Graziani contro il Camerun nei Mondiali del 1982 in Spagna ma più in generale governando la sua zona di campo e producendosi spesso in fase offensiva. La prova di Bisseck è sicuramente il regalo più bello che Inzaghi scarterà a mezzanotte del 25, mentre Marko Arnautovic conserverà a futura memoria il gesto dei suoi compagni dopo la rete del 2-0 firmata da Nicolò Barella.

Ci ha provato in tutti i modi, Arna, a segnare, producendo nel complesso più del compagno di reparto Marcus Thuram apparso un po' estraniato dal contesto. Ma tra occasioni incredibili sciupate e parate di Falcone, l'austriaco ha vissuto una serata davvero difficile. I compagni si sono dannati l'anima per farlo sbloccare ma non c'è stato verso, e allora l'ex Bologna decide di inventarsi lui uomo assist trovando la pennellata per Barella che messo davanti a Falcone versa il bicchiere della staffa col gol del 2-0 e poi invita tutti ad abbracciare il compagno, in ginocchio e commosso per la prodezza che ha dato un altro senso alla serata. Diapositive di un'Inter vivace e brillante, che si gode un Natale da capolista.