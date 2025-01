Arrivano ulteriori dettagli sulla trattativa tra Inter e Dinamo Zagabria per il trasferimento di Petar Sucic alla corte di Simone Inzaghi, a partire dal prossimo giugno, quando la squadra nerazzurra sarà impegnata negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Secondo il portale croato Gol.dnevnik.hr, il club nerazzurro per assicurarsi il promettente centrocampista classe 2003 è pronto a sborsare tra i 12 e i 15 milioni di euro, una cifra che pagherebbe a rate oppure versando una parte subito e un'altra parte sotto forma di bonus. Se l'affare tra le parti andrà in porto, il giocatore si legherà alla Beneamata per i prossimi cinque anni.

