Il Racing alza al cielo la prima Copa Sudamericana della sua storia e fa felice anche un grande ex come Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter, arrivato a Milano proprio dal club di Avellaneda (dove ha giocato tra il 2014 e il 2018), ha voluto omaggiare la sua vecchia squadra con una storia pubblicata su Instagram dopo il 3-1 rifilato in finale al Cruzeiro: "Complimenti a tutta la squadra e a tutto il popolo racingista per questa coppa tanto desiderata. Aguante Racing!".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!