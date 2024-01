Autore del volume 'Come leggere i bilanci del calcio', disponibile su Amazon, il professor Fabrizio Bava ha inquadrato la situazione finanziaria dell'Inter, mettendola in parallelo a quella della Juventus, nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere di Torino: "Il parametro più preoccupante dei conti nerazzurri è sicuramente il debito finanziario - le sue parole -. Il dibattito sul totale dei debiti, invece, è ridicolo perché dipende dalle spalle che ognuno ha. Il rapporto tra debito finanziario e ricavi è troppo alto, quello è il tema dei nerazzurri. La proprietà dell’Inter ha dovuto rinunciare alla restituzione dei prestiti fatti al club, che è uguale agli aumenti di capitali della Juve, ma la vera differenza la fa la provenienza dei soldi: per la società bianconera sono arrivati dagli azionisti, e non verranno mai chiesti indietro; invece la controllante dei nerazzurri, Suning, si è indebitata".

Bava, infine, ha provato a tratteggiare lo scenario nel quale Steven Zhang non riuscisse a rifinanziare: "In quel caso, dovrà cedere la proprietà del club, che ha un valore stimato superiore al miliardo e, quindi, ampiamente sufficiente. Come dico sempre ai tifosi bianconeri, 'scordatevi che l’Inter fallisca'".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!