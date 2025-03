Se è vero che il Real Madrid, dopo la vittoria sull'Atletico Madrid agli ottavi di Champions, è ancora dall'altra parte del tabellone rispetto all'Inter, continuano a nascere 'legami' tra il club blancos e i nerazzurri. Nico Paz è il filo che più unisce Madrid a Milano, ma non solo. La strada che porta i Campioni d'Italia all’argentino sembra complicarsi e nel caso in cui questa complicazione dovesse arrivare in maniera definitiva, i meneghini potrebbero comunque rivolgere l'attenzione in casa Real. Mirino puntato su Arda Guler. Connazionale di Calhanoglu che Hakan invita sotto l'ombra della Madonnina (LEGGI QUI).

Guler, trequartista mancino (esattamente come Nico Paz), non ha trovato spazio nelle rotazioni di Ancelotti ed è "disponibile a cambiare aria la prossima estate" sottolinea Tuttosport che parla del turco come "il piano B individuato dall’Inter per inserire in squadra un elemento di qualità, abile a saltare l’uomo e in grado di giocare fra metà campo e trequarti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!