Detto delle sensazioni sul futuro di Juan Cuadrado (RILEGGI QUI), Tuttosport immagina le strategie dell'Inter per la corsia di destra che verrà. L'ultimo dossier aperto sulle scrivanie di Viale della Liberazione è quello di Tajon Buchanan, l’esterno destro del Bruges in scadenza nel 2025 e al momento non vicino al rinnovo di contratto: possibile che il club belga possa valutare il cartellino del canadese intorno ai 10 milioni di euro.

A fargli da chioccia potrebbe esserci Denzel Dumfries (c'è la convinzione che presto possa prolungare il contratto fino al 2027), corteggiato però ancora dalla Premier League: un'offerta da 50 milioni permetterebbe all'Inter di fare plusvalenza e di agire con il restyling completo della fascia destra. Ecco perché, sempre secondo TS, in questo caso potrebbe tornare di moda anche il nome di Noussair Mazraoui (ci son stati già dei contatti con l'agente Pimenta) o la pista low cost che porta ad Adam Marusic, in scadenza nel 2025 e già allenato da Inzaghi alla Lazio.

