L'idea di creare uno zoccolo duro di italiani per forgiare l'Inter è una linea che i nerazzurri seguiranno anche negli anni a venire. Se ne parla oggi su Tuttosport, in un articolo che sottolinea come il prossimo colpo potrebbe essere Andrea Colpani dal Monza, ma il centrocampista dei biancorossi non è l'unico nel mirino.

"L'Inter continuerà a monitorare Colpani e nella seconda metà di stagione si capirà se il corteggiamento porterà anche un'offerta oppure se i nerazzurri sceglieranno di battere altre strade. Per esempio in estate l’Inter dovrà capire come comportarsi in porta: Sommer ovviamente rimarrà, però lo svizzero avrà 35 anni e bisognerà pensare a un'alternativa di spessore. Difficile pensare che possa rimanere Audero (ma non è da escludere), piace il brasiliano Bento, ma il mirino è focalizzato sull'Italia e Bergamo dove gioca - non sempre - Carnesecchi, oltre al sogno Scalvini. E a Empoli gli occhi sono sempre fissati su Baldanzi, ma anche sulla mezzala Fazzini".