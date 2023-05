Ultima gara tra le mura amiche dell'Olimpico per Sergej Milinkovic-Savic che secondo Sportmediaset saluterà i tifosi della Lazio proprio nel match di domani contro la Cremonese. "A Champions League raggiunta, con un contratto in scadenza nel 2024, il centrocampista serbo ha deciso di non rinnovare", decisione accolta dalla Lazio e da Lotito che, in caso di offerte da almeno 30-35 milioni, "studiarà l'accordo" per la cessione. "Il futuro in Premier League sembra essere quello più probabile - si legge -, ma a queste cifre anche le big d'Italia possono chiedere informazioni e fare due calcoli per un giocatore che in Serie A sposta gli equilibri. Juventus, Inter e Milan restano alla finestra".

La società nerazzurra che del suo centrocampo può e ne fa un vanto, non disdegnerebbe un innesto dal calibro di SMS. Specie perché Simone Inzaghi conosce molto bene il serbo che "potrebbe essere un premio per la cavalcata europea e i due successi nelle coppe nazionali, ma la valutazione resta molto alta e l'inserimento di Mulattieri nell'offerta non sposta di molto la situazione".

